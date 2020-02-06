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Гончарук пояснив, чому українці
отримали дві платіжки за газ

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:09

  dubin270465 написав:То що ви тут пишете знали одиниці. Мені наоборот в газові службі сказали. Якщо в будинку ніхто непроживає, то ми вам запломбуємо і все. В настоящий момент в мене немає лічильника і стоїть бломба. Прийшов рахунок що кожен місяць потрібно платити 250 грн.

Я понятия не имею кто и что там говорил. На офсайте четко пишут:
https://104.ua/ru/gas-and-money/how-costs/id/-36842
Оператор ГРМ прекращает формировать счет за доставку газа после того, как клиент расторгнет договор на распределение (доставку) газа. После расторжения договора газифицированный объект клиента отсоединяют от газовой сети. Для этого в месте подключения объекта к газовой сети газопровод перерезают, и устанавливают на него так называемую инвентарную заглушку,

и там же чуть ниже
Таким образом, опломбирование крана в доме/квартире не является основанием для прекращения формирования счетов на доставку газа
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:18

Транспортуваня газу

Ви хоть головою думаєте що ви робити з людьми. Якщо мені обріжуть газ, і я через деякий час захочу підключитись, то мені заново прийдеться оформляти всі документи. Мені сказали в газовій конторі що це обійдеться десь в тисяч 15, якщо не більше. Коли я проводив газ, я до копійки все оплачував. Тепер знов оплачувати прийдеться.
dubin270465
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:34

Транспортуваня газу

Мені в газовій службі сказали, якщо по моїй заяві відріжуть газ, і якщо через деякий час я знову захочу підключитись, то це мені буде коштувати не менше 15 тисяч за нове підключеня. Це грабіж серед білого дня. Коли я проводив газ я все до копійочки проплатив. Що це получається якщо я повторно захочу підключитись, ніяких труб не потрібно тянути, і я за повторне підключеня заплочу не менше 15 тис.
dubin270465
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:43

  dubin270465 написав:Ви хоть головою думаєте що ви робити з людьми. Якщо мені обріжуть газ, і я через деякий час захочу підключитись, то мені заново прийдеться оформляти всі документи. Мені сказали в газовій конторі що це обійдеться десь в тисяч 15, якщо не більше. Коли я проводив газ, я до копійки все оплачував. Тепер знов оплачувати прийдеться.

Я все понимаю -- на двух стульях сидеть ровно в два раза удобнее, чем на одном... но пришла пора что-то решать. Если газ нужен -- ставить счетчик и передавать показания. Если не нужен -- отключаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:55

Транспортуваня газу

Ні ви не розуміете. Ви не знаєте з яким трудом ця копійка достається. Я не знаю хто ви но ці безглузді помилки ви повині випраляти. Ми не можемо всі на Коболева працювати,щоб він заробляв свої мілліони. Це не на двох стільцях. В селах багато таких хатів. Сьогодні ніхто не живе, а через 2-3 роки хтось може жити. Це газовий геноцид сільського населеня, тому що як правило в селах пустують хати. Там люди все за свої кошти роблять.
dubin270465
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:11

  dubin270465 написав:Ні ви не розуміете. Ви не знаєте з яким трудом ця копійка достається. Я не знаю хто ви но ці безглузді помилки ви повині випраляти. Ми не можемо всі на Коболева працювати,щоб він заробляв свої мілліони. Це не на двох стільцях. В селах багато таких хатів. Сьогодні ніхто не живе, а через 2-3 роки хтось може жити. Це газовий геноцид сільського населеня, тому що як правило в селах пустують хати. Там люди все за свої кошти роблять.

Печально, но кто-то же должен содержание "труб" оплачивать. Предлагаете это делать жителям непустующих хат? -- а они точно на это согласны?..
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:30

Я помойому написав що в селах всі роботи, і в тому числі ремонти оплачують люди за свій кошт.Можливо вам недоложують. В містах да згоден. Де кошти брати, я вам поясню. Потрібно заключити прямий договір з Россією, і забрати прокладки. Непотрібно дурити людей що ми закупаємо газ зі Словачини. Уменшити апетити Коболева і його прибічників. Тільки не кажіть,що там агресор. Всеодно ми по багатьох галузях торгуємо з Россією. Наш Український газ значно дешевший, і різниця в ціні не повина іти комусь в кармани.
dubin270465
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:48

Транспортуваня газу

І ще в добавок. Ви тут пишете що жителі непустуючих хат повині сплачувати. Ви уважно читали. Жителі непустующих хат по ваших законах значно дешевше сплачують за транспортировку газа, чим ті що зовсім газом не користуються. Це ні на яку голову не натянеш.
dubin270465
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:07

  dubin270465 написав:Я помойому написав що в селах всі роботи, і в тому числі ремонти оплачують люди за свій кошт.Можливо вам недоложують. В містах да згоден. Де кошти брати, я вам поясню. Потрібно заключити прямий договір з Россією, і забрати прокладки. Непотрібно дурити людей що ми закупаємо газ зі Словачини. Уменшити апетити Коболева і його прибічників. Тільки не кажіть,що там агресор. Всеодно ми по багатьох галузях торгуємо з Россією. Наш Український газ значно дешевший, і різниця в ціні не повина іти комусь в кармани.

На магистралях тоже все работы сами выполняют?
Без "прокладок" -- как газ в "хаты" попадет? -- в карманах носить?
Цена (закупочная) газа к транспортировке никак (уже) не относится.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:08

  dubin270465 написав:І ще в добавок. Ви тут пишете що жителі непустуючих хат повині сплачувати. Ви уважно читали. Жителі непустующих хат по ваших законах значно дешевше сплачують за транспортировку газа, чим ті що зовсім газом не користуються. Це ні на яку голову не натянеш.

Вы меня с кем-то перепутали, похоже. -- я такого не писал.

В смысле? -- т.е. "хата" к "трубе" не подключена, а с нее какие-то деньги требуют?
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