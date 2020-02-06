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Гончарук пояснив, чому українці
отримали дві платіжки за газ

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:28

Да! Дурдом. Коболев торгует за газ, а транспортіровка газу це вже не його справи. Я так зрозумів. А де влада. Коболев пуп землі. Його на місце неможе ніхто поставити, то для чого ця влада.
dubin270465
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:43

  dubin270465 написав:Да! Дурдом. Коболев торгует за газ, а транспортіровка газу це вже не його справи. Я так зрозумів. А де влада. Коболев пуп землі. Його на місце неможе ніхто поставити, то для чого ця влада.

Ну как бы да: мухи -- отдельно, котлеты -- отдельно. Вдруг мне только пара фур нужна -- прямо из газо-хранилища -- зачем мне общую транспортировку оплачивать?
_hunter
 
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