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Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:28
Да! Дурдом. Коболев торгует за газ, а транспортіровка газу це вже не його справи. Я так зрозумів. А де влада. Коболев пуп землі. Його на місце неможе ніхто поставити, то для чого ця влада.
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dubin270465
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:43
dubin270465 написав:
Да! Дурдом. Коболев торгует за газ, а транспортіровка газу це вже не його справи. Я так зрозумів. А де влада. Коболев пуп землі. Його на місце неможе ніхто поставити, то для чого ця влада.
Ну как бы да: мухи -- отдельно, котлеты -- отдельно. Вдруг мне только пара фур нужна -- прямо из газо-хранилища -- зачем мне общую транспортировку оплачивать?
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_hunter
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EKO
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