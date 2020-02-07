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Гончарук пояснив, чому українці
отримали дві платіжки за газ

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:28

Да! Дурдом. Коболев торгует за газ, а транспортіровка газу це вже не його справи. Я так зрозумів. А де влада. Коболев пуп землі. Його на місце неможе ніхто поставити, то для чого ця влада.
dubin270465
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:39

Транспортуваня газу

Мені що знов по кругу писати. Газ підключений, но лічильника немає і опломбовано. Якщо за три метра на вулиці відключать, і це буде вже считатися що мені газ відрізали, і якщо я за два три роки знову захочу підключитися, то повинен заново все оформляти. Скажіть це не дурдом?
dubin270465
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:43

  dubin270465 написав:Да! Дурдом. Коболев торгует за газ, а транспортіровка газу це вже не його справи. Я так зрозумів. А де влада. Коболев пуп землі. Його на місце неможе ніхто поставити, то для чого ця влада.

Ну как бы да: мухи -- отдельно, котлеты -- отдельно. Вдруг мне только пара фур нужна -- прямо из газо-хранилища -- зачем мне общую транспортировку оплачивать?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:53

Транспортуваня газу

А кому цей газ буде продавати Коболев, якщо небуде належного траспортуваня газу. 95 квартал??? Діти в пісочниці.
dubin270465
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:55

Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за

1. Обещаешь снизить цены в платежках за газ
2. Выносишь транспортировку в отдельную платежку
3. Платежка за газ действительно стала меньше.
Красава
ol_sedinkin
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:12

_hunter, как бы логично, - за общую транспортировку заплатила Россия. И читал я договор подключения - ничего там интересного. По окончании выполнения работ один договор сменяется другим. Кстати, если человек не пользовался год (несколько месяцев) газом, то термин "транспортировка" газа просто неуместен, но возможен вариант обслуживание транспортной системы и это уже третья платёжка. Я не против того, чтобы меня информировали об основных параметрах ценообразования, но я хочу видеть это в одной платёжке!
himikjus
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