Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:28
Да! Дурдом. Коболев торгует за газ, а транспортіровка газу це вже не його справи. Я так зрозумів. А де влада. Коболев пуп землі. Його на місце неможе ніхто поставити, то для чого ця влада.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:39
Транспортуваня газу
Мені що знов по кругу писати. Газ підключений, но лічильника немає і опломбовано. Якщо за три метра на вулиці відключать, і це буде вже считатися що мені газ відрізали, і якщо я за два три роки знову захочу підключитися, то повинен заново все оформляти. Скажіть це не дурдом?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:43
Ну как бы да: мухи -- отдельно, котлеты -- отдельно. Вдруг мне только пара фур нужна -- прямо из газо-хранилища -- зачем мне общую транспортировку оплачивать?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:53
Транспортуваня газу
А кому цей газ буде продавати Коболев, якщо небуде належного траспортуваня газу. 95 квартал??? Діти в пісочниці.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:55
Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за
1. Обещаешь снизить цены в платежках за газ
2. Выносишь транспортировку в отдельную платежку
3. Платежка за газ действительно стала меньше.
Красава
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:12
_hunter, как бы логично, - за общую транспортировку заплатила Россия. И читал я договор подключения - ничего там интересного. По окончании выполнения работ один договор сменяется другим. Кстати, если человек не пользовался год (несколько месяцев) газом, то термин "транспортировка" газа просто неуместен, но возможен вариант обслуживание транспортной системы и это уже третья платёжка. Я не против того, чтобы меня информировали об основных параметрах ценообразования, но я хочу видеть это в одной платёжке!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:51
Благодарю за поддержку! Логично сказано (транспортировка газа) для тех кто не пользуется газом.
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