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Скільки українці витрачають
на харчування (дані Держстату)

Скільки українці витрачають на харчування (дані Держстату)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:23

Скільки українці витрачають на харчування (дані Держстату)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.

Дивися повний текст Скільки українці витрачають на харчування (дані Держстату).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:23

УРА - Рекорд обжорства принадлежит украинцам, а за самогон все дружно забыли!
sinowi
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