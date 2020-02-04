Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Скільки українці витрачають на харчування (дані Держстату).
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:23
Скільки українці витрачають на харчування (дані Держстату)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українці витрачають на харчування (дані Держстату).
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:23
УРА - Рекорд обжорства принадлежит украинцам, а за самогон все дружно забыли!
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:40
Терміново потрібно підіймати тарифи ціни на все, а то Українці обжираються. Потрібно берегти шлунок на пенсії згодиться якщо доживемо :)
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