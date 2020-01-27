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Вартість залізничних квитків треба підвищити, але не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій хоче, щоб рішення про підвищення вартості залізничних квитків прийняв регулятор, створення якого передбачено законодавчо.
Дивися повний текст Вартість залізничних квитків треба підвищити, але не зараз - Криклій
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R2
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:53
введите практику частных поездов,частных перевозок.тогда все станет на свои места.
вот только вы там не нужны будите.
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Tabak
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