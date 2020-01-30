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Кабмін схвалив розподіл
частот для покриття 4G в селах

Кабмін схвалив розподіл частот для покриття 4G в селах
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:06

Кабмін схвалив розподіл частот для покриття 4G в селах

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України на засіданні 5 лютого схвалив перерозподіл частот для покриття 4G в селах.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:06

А по якій причині Інтертелекому такі преференції, у вигляді фори в 3 місяці?
Чому Київстар\Водафон\Лайф не можуть теж з квітня починати розгортання мережі в 800-900МГц діапазонах? Що за дискримінація?
v_golub
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