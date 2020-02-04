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Розмір прожиткового мінімуму
на 2020 рік оскаржують у суді

Розмір прожиткового мінімуму на 2020 рік оскаржують у суді
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:29

Розмір прожиткового мінімуму на 2020 рік оскаржують у суді

Пропонуємо до обговорення:
До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов з проханням визнати протиправними дії Кабінету міністрів України зі встановлення розміру прожиткового мінімуму на 2020 рік.

Дивися повний текст Розмір прожиткового мінімуму на 2020 рік оскаржують у суді.
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