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Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:34
Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння.
Дивися повний текст Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум (відео)
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R2
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Додано: Сер 05 лют, 2020 16:34
Омелян тоже меморандум по гиперлупу подписывал...
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artem_velichko777
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:22
Если билеты в Германию не подешевеют, - значит меморандум ни о чём.)
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himikjus
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П'ят 31 січ, 2020 21:57
Stine
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