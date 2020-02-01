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Укрзалізниця та Deutsche Bahn
підписали меморандум (відео)

Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:34

Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння.

Дивися повний текст Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум (відео).
R2
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Омелян тоже меморандум по гиперлупу подписывал...
artem_velichko777
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:22

Если билеты в Германию не подешевеют, - значит меморандум ни о чём.)
himikjus
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