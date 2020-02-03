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Міжбанк: НБУ
добряче підзаробив

Міжбанк: НБУ добряче підзаробив
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:43

Міжбанк: НБУ добряче підзаробив

Пропонуємо до обговорення:
Як ми і обіцяли в своєму ранковому прогнозі - вівторок на валютному ринку пройшов дуже динамічно і цікаво.

Дивися повний текст Міжбанк: НБУ добряче підзаробив.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:43

Если учесть, что не так давно он выкупил почти ярд по 23...то не так уж и выгодно он сегодня купил как вчера продал))))
rjkz
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