Як ми і обіцяли в своєму ранковому прогнозі - вівторок на валютному ринку пройшов дуже динамічно і цікаво.
Дивися повний текст Міжбанк: НБУ добряче підзаробив.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 16:43
Міжбанк: НБУ добряче підзаробив
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Дивися повний текст Міжбанк: НБУ добряче підзаробив.
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:43
Если учесть, что не так давно он выкупил почти ярд по 23...то не так уж и выгодно он сегодня купил как вчера продал))))
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