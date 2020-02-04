Президент Володимир Зеленський, коментуючи зупинку передачі в концесію Херсонського порту, заявив, що судову систему України буде перезавантажено.
Дивися повний текст Зеленський: судову систему буде перезавантажено.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:02
Зеленський: судову систему буде перезавантажено
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: судову систему буде перезавантажено.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:02
Это большое заблуждение Зе. Судейская система построена так, что там не может быть порядочных априори.
Перезагрузка- выгнать ВСЕХ старых, набрать новых.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:06
Re: Зеленський: судову систему буде перезавантажено
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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