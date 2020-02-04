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Зеленський: судову систему
буде перезавантажено

Зеленський: судову систему буде перезавантажено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:02

Зеленський: судову систему буде перезавантажено

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський, коментуючи зупинку передачі в концесію Херсонського порту, заявив, що судову систему України буде перезавантажено.

Дивися повний текст Зеленський: судову систему буде перезавантажено.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:02

Это большое заблуждение Зе. Судейская система построена так, что там не может быть порядочных априори.
Перезагрузка- выгнать ВСЕХ старых, набрать новых.
eucm
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:06

Re: Зеленський: судову систему буде перезавантажено

  R2 написав:Зеленський: судову систему буде перезавантажено.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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