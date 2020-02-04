Про це повідомив глава парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
Дивися повний текст Виплати за \"зеленим\" тарифом у 2020 зростуть майже вдвічі.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:16
Виплати за "зеленим" тарифом у 2020 зростуть майже вдвічі
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Дивися повний текст Виплати за \"зеленим\" тарифом у 2020 зростуть майже вдвічі.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:16
Більше 90% потужності сонячних електростанцій - в руках десятка можновладців (Ахметов, Клюєв, Єфімов, Домбровський, ...) - вони, власне, і дерибанять майже всі виплати за ЗТ.
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