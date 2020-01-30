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В "Нафтогазі" повідомили, що
тримає тарифи на електрику...

В "Нафтогазі" повідомили, що тримає тарифи на електрику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33

В "Нафтогазі" повідомили, що тримає тарифи на електрику...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав заступник начальника департаменту енергоефективності компанії "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" повідомили, що тримає тарифи на електрику для населення в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33

как же надоело это сравнение цен с Европой . Сравните зарплаты \ пенсии \ соц пособия сравните продукты борщевой набор
yama
 
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