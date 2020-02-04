Про це написав заступник начальника департаменту енергоефективності компанії "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" повідомили, що тримає тарифи на електрику для населення в Україні.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33
В "Нафтогазі" повідомили, що тримає тарифи на електрику...
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Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" повідомили, що тримає тарифи на електрику для населення в Україні.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33
как же надоело это сравнение цен с Европой . Сравните зарплаты \ пенсии \ соц пособия сравните продукты борщевой набор
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:40
Ну понятно - ахметовский выкормыш хабатюк отрабатывает денежный эквивалент.
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:05
Зарплата в Европе и наши - сравнение ! Посрамление , кому они голову морочат .
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