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В "Нафтогазі" повідомили, що
тримає тарифи на електрику...

В "Нафтогазі" повідомили, що тримає тарифи на електрику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33

В "Нафтогазі" повідомили, що тримає тарифи на електрику...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав заступник начальника департаменту енергоефективності компанії "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" повідомили, що тримає тарифи на електрику для населення в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33

как же надоело это сравнение цен с Европой . Сравните зарплаты \ пенсии \ соц пособия сравните продукты борщевой набор
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:40

Ну понятно - ахметовский выкормыш хабатюк отрабатывает денежный эквивалент.
korzov
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:05

Зарплата в Европе и наши - сравнение ! Посрамление , кому они голову морочат .
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:18

Гнать сраной метлой такую власть.Все равняют к Эвропе а зарплаты и разные соц выплаты равняют к конго, нигерии и т.п Сначала повысьте уровень жизни к Европе а потом и цены
ale_shatajlo
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:29

От человека,получающего ежемесячно миллионныую зарплату,звучит цинично.
sena_2008atp
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