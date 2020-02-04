Про це написав заступник начальника департаменту енергоефективності компанії "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" повідомили, що тримає тарифи на електрику для населення в Україні.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33
В "Нафтогазі" повідомили, що тримає тарифи на електрику...
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Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" повідомили, що тримає тарифи на електрику для населення в Україні.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33
как же надоело это сравнение цен с Европой . Сравните зарплаты \ пенсии \ соц пособия сравните продукты борщевой набор
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:40
Ну понятно - ахметовский выкормыш хабатюк отрабатывает денежный эквивалент.
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:05
Зарплата в Европе и наши - сравнение ! Посрамление , кому они голову морочат .
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:18
Гнать сраной метлой такую власть.Все равняют к Эвропе а зарплаты и разные соц выплаты равняют к конго, нигерии и т.п Сначала повысьте уровень жизни к Европе а потом и цены
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:29
От человека,получающего ежемесячно миллионныую зарплату,звучит цинично.
Додано: Сер 05 лют, 2020 23:38
Сравнивать нужно, потому что интересно знать как дела обстоят у других стран, и как в Украине. Так как уровень зарплат у нас и у них совершенно разный, то интересно было бы увидеть сравнение не тарифов, а соотношений стоимости комунальных услуг к средней зарплате в Европе и Украине.
Думаю, автор статьи знал, что он распространяет флуд.
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:16
Моника Коломойскому дала, а Ахметову не дала ...)) P.S. По чем там Ахметов продает электрику в Европу?
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:53
Як жеш вони вже дістали!!! Ненаситні наші обранці. Посоромилися б так цинічно порівнювати ціни для Европейців та Українців з їхніми достатками! Все їм мало!
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