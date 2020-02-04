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В "Нафтогазі" повідомили, що
тримає тарифи на електрику...

В "Нафтогазі" повідомили, що тримає тарифи на електрику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:06

ну так и качество услуги у нас самое плохое в Европе. Аварии, внеплановые отключения, нестабильность параметров. так что всё логично - за говняную услугу и платить нужно меньше. И это если еще не учитывать что ЗП у персонала тоже не европейские, а это тоже снижает стоимость энергии.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:15

В казахстані в2раза дешевше давайте покупець там
gregorik777
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:54

Хабатючина!!!! Мы живем не далеко от атомной, это первое. Второе, сравни деб*л зарплаты и пенсии!!! Совсем в ноликах запутался!!! Садись на минималку!!! Нечего таким ур** платить.
Галина441
 
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