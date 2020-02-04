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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:06
ну так и качество услуги у нас самое плохое в Европе. Аварии, внеплановые отключения, нестабильность параметров. так что всё логично - за говняную услугу и платить нужно меньше. И это если еще не учитывать что ЗП у персонала тоже не европейские, а это тоже снижает стоимость энергии.
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:54
Хабатючина!!!! Мы живем не далеко от атомной, это первое. Второе, сравни деб*л зарплаты и пенсии!!! Совсем в ноликах запутался!!! Садись на минималку!!! Нечего таким ур** платить.
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:26
Уровень жизни разный, народ еще терпеливый, но терпение от таких слуг может лопнуть, если тем более весной не посадят всех вредителей-расхитителей, будет дальнейшее обнищание и обдирание, то вынесут вместе с креслами
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