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В "Нафтогазі" повідомили, що
тримає тарифи на електрику...

В "Нафтогазі" повідомили, що тримає тарифи на електрику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:06

ну так и качество услуги у нас самое плохое в Европе. Аварии, внеплановые отключения, нестабильность параметров. так что всё логично - за говняную услугу и платить нужно меньше. И это если еще не учитывать что ЗП у персонала тоже не европейские, а это тоже снижает стоимость энергии.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:15

В казахстані в2раза дешевше давайте покупець там
gregorik777
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:54

Хабатючина!!!! Мы живем не далеко от атомной, это первое. Второе, сравни деб*л зарплаты и пенсии!!! Совсем в ноликах запутался!!! Садись на минималку!!! Нечего таким ур** платить.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:43

А что нафтогаз уже разобрался что держит тарифы на газ?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:05

очередной еврейчик хочет нахоботить с хохлов
lestat
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:26

Уровень жизни разный, народ еще терпеливый, но терпение от таких слуг может лопнуть, если тем более весной не посадят всех вредителей-расхитителей, будет дальнейшее обнищание и обдирание, то вынесут вместе с креслами
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:12

идёт сбор подписей о недопущении повышении электро энергии https://petition.president.gov.ua/petition/85394
rusik_bel
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:59

Re: В

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:59

  rusik_bel написав:идёт сбор подписей о недопущении повышении электро энергии https://petition.president.gov.ua/petition/85394

ООО!!! Мисье знает толк в извращениях. И как, есть уверенность, что к этим подписям прислушаться?
Sam17a
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