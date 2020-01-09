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До уряду звернулися перші компанії, які хочуть отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:44
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що до уряду вже звернулися перші українські компанії, які хочуть отримати від держави «інвестиційну няню».
Дивися повний текст До уряду звернулися перші компанії, які хочуть отримати «інвестиційну няню»
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:44
Це просто легалізація своїх незаконих прибутків, 100% всі ці інфвестиціїї з кіпрських компаній Коломойського і Зеленського.
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pogorelets
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