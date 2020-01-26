|
|
Американець отримав одночасно 55 тисяч листів із...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:53
Пропонуємо до обговорення:
Компанія College Ave Student Loans надіслала Дену Кейну з міста Твінсбург у штаті Огайо одночасно 55 тисяч листів із помилковим рахунком за навчальним кредитом доньок.
Дивися повний текст Американець отримав одночасно 55 тисяч листів із помилковими рахунками
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93321
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:53
сдаст макулатуру и оплатит обучение.
-
Tabak
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 02.12.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему