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Американець отримав одночасно
55 тисяч листів із...

Американець отримав одночасно 55 тисяч листів із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:53

Американець отримав одночасно 55 тисяч листів із...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія College Ave Student Loans надіслала Дену Кейну з міста Твінсбург у штаті Огайо одночасно 55 тисяч листів із помилковим рахунком за навчальним кредитом доньок.

Дивися повний текст Американець отримав одночасно 55 тисяч листів із помилковими рахунками.
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сдаст макулатуру и оплатит обучение.
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