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Що читачі Finance.ua думають
про єдину ціну на...

Що читачі Finance.ua думають про єдину ціну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:18

Що читачі Finance.ua думають про єдину ціну на...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Finance.ua писав про те, що міністр енергетики та захисту навколишнього середовища запропонував зрівняти ціну електроенергії для населення і промисловості.

Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про єдину ціну на електроенергію для населення і промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:18

Цены должны быть рыночными,должно быть ясно,что население должно платить больше,чем промышленность-затраты на сети для населения выше,чем для большого предприятия.Непонятно,что это будет за рынок,если три западные области отделены от энергосистемы Украины (Бурштынский остров) и цена на элктроэнергию там выше ,чем в другой части энергосистемы,генерируют энергию только тепловые угольные ТЭС,а самая дешевая энергия у атомщиков ,пока!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:44

Если кто-то зарабатывает на электроэнергии деньги - должен платить больше. Профессиональное оборудование и коммерческая техника стоит дороже бытового. Также должно быть и с электроэнергией.
motronic
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:23

А я сегодня утром не смог включить посудомойку. Она у меня привередливая при 160 Вольтах в сети включаться не хочет)) Просто мечтаю платить за это по 3 грн за киловатт ...
P.S. Валентина Потс (ну хфамилие у женщина такой, зачем запикивать?)) ) вообще не удивила ... тупая коза наголосовала и не уважает свой тупой выбор))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 09:55

Я так понимаю первый оратор сидит на субсиди :) Очень радует слово "рыночная" при полном отсутствии такового, в общем абы шо ;)
Igorten
 
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