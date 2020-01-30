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Що читачі Finance.ua думають про єдину ціну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:18
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Finance.ua писав про те, що міністр енергетики та захисту навколишнього середовища запропонував зрівняти ціну електроенергії для населення і промисловості.
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про єдину ціну на електроенергію для населення і промисловості
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R2
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:18
Цены должны быть рыночными,должно быть ясно,что население должно платить больше,чем промышленность-затраты на сети для населения выше,чем для большого предприятия.Непонятно,что это будет за рынок,если три западные области отделены от энергосистемы Украины (Бурштынский остров) и цена на элктроэнергию там выше ,чем в другой части энергосистемы,генерируют энергию только тепловые угольные ТЭС,а самая дешевая энергия у атомщиков ,пока!
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borzol
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:44
Если кто-то зарабатывает на электроэнергии деньги - должен платить больше. Профессиональное оборудование и коммерческая техника стоит дороже бытового. Также должно быть и с электроэнергией.
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motronic
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Додано: Чет 06 лют, 2020 00:23
А я сегодня утром не смог включить посудомойку. Она у меня привередливая при 160 Вольтах в сети включаться не хочет)) Просто мечтаю платить за это по 3 грн за киловатт ...
P.S. Валентина Потс (ну хфамилие у женщина такой, зачем запикивать?)) ) вообще не удивила ... тупая коза наголосовала и не уважает свой тупой выбор))
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mvi
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:55
Я так понимаю первый оратор сидит на субсиди
Очень радует слово "рыночная" при полном отсутствии такового, в общем абы шо
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Igorten
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:11
motronic написав:
Если кто-то зарабатывает на электроэнергии деньги - должен платить больше. Профессиональное оборудование и коммерческая техника стоит дороже бытового. Также должно быть и с электроэнергией.
Глупость несусветная. Инвестиции, экспорт - не, не слышали?
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Конрад Карлович
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:15
mvi написав:
А я сегодня утром не смог включить посудомойку. Она у меня привередливая при 160 Вольтах в сети включаться не хочет)) Просто мечтаю платить за это по 3 грн за киловатт ...
P.S. Валентина Потс (ну хфамилие у женщина такой, зачем запикивать?)) ) вообще не удивила ... тупая коза наголосовала и не уважает свой тупой выбор))
все что отличается от 220 +-10% уже является губительным для техники и сильно сокращает ее срок службы.
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_Mykola_
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:16
Конрад Карлович, а давайте исходить от качества услуги? Как часто отключают электроэнергию у заводов Коломойского? А у меня пару раз в месяц стабильно на несколько часов. Так почему я должен платить за услугу, которая в любой момент может пропасть, такую же цену как и стабильно получающий её завод? Про параметры энергии выше уже сказали.
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RomanTik
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