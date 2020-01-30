Що читачі Finance.ua думають про єдину ціну на...

Додано: Чет 06 лют, 2020 13:52

Вернёмся к сегодняшним "причинам":

1. Организованный криминал под себя принял "закон" о стоимости "зелёной энергии" в 15 евроцентов.

2. Построили Новоазовскую ВЭС и стали самыми преуспевающими "бизнесменами"

3. Но коррупционным путём не удалось ограничить появление иных "зелёных" ЭС.

4. 25% при работе на "зелёной" составляет переток РФской, который составляет 14 грн с копейками за один киловатт.

5. В результате Электроэнергия оказывается дороже чем с ТЭЦ и деньги не получают шахтёры, энергетики,...

Дороже, чем Атомные электростанции,.....

6. В таком виде ни один потребитель не хочет покупать "зелёную"

7. Автоматически самая дешовая генерация Электроэнергии в Украине в один раз стала неконкурентной и самой дорогой. При наличии своих невостребованных мощностей генерации.

8. Вся промышленность - стала.(это не для кого не секрет)

9. Углекопы бастуют - им тупо, не платят даже за добытый уголь.

10. Торговля - стала, никто не покупает фуфло по большим ценам, ибо нет денег.

11. Воры в "шиколаде", ибо своевременно выведенное и вывезенное "честно нацарёванное" позволяет безбедно созерцать на агонию населения.

12. Весь мир строит вокруг Украины объезные пути, трубопроводы, рельсовые, авиационные, торговые,....

- Здесь только грабят!

(Интересно, а помнит ли кто причину разрушения Киевом Хазарии? Кого то история ничему не учит!)

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А "Перемога" в чём?



"Атомная" - это "Чернобыль"

ТЭЦ - это "Донбасс"

В результате Украина единственная страна мира, где производство электроэнергии и производства падает. Это называется насильная "Деиндустриализация" - по такому пути не шла ни одна страна мира.

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 06 лют, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.