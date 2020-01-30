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Що читачі Finance.ua думають
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Що читачі Finance.ua думають про єдину ціну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:02

  RomanTik написав:Конрад Карлович, а давайте исходить от качества услуги? Как часто отключают электроэнергию у заводов Коломойского? А у меня пару раз в месяц стабильно на несколько часов. Так почему я должен платить за услугу, которая в любой момент может пропасть, такую же цену как и стабильно получающий её завод? Про параметры энергии выше уже сказали.

О "Заводах Коломойского":
- Процесс "приватизации" ликвидировал все конкурирующие производства.
- Беня не пострадает - товары он будет завозить из-вне, а Вы так же покупать.
- Он "застрахован", на крайняк вырежет заводы на металлолом и продаст, но сколько тысячь населения окажется "у розбитого корыта"?

- Правильно тогда говорить, заканчиваем процесс "накопления капитала"? Пора работать? В обратку восстанавливаем госсобственность (реприватизацию по причине не выполнения обязательств инвестором)?

Или как по иному: Кто работает, тот ест. Кто ворует - тот сидит? :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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