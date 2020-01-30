Що читачі Finance.ua думають про єдину ціну на...

RomanTik написав:Конрад Карлович, а давайте исходить от качества услуги? Как часто отключают электроэнергию у заводов Коломойского? А у меня пару раз в месяц стабильно на несколько часов. Так почему я должен платить за услугу, которая в любой момент может пропасть, такую же цену как и стабильно получающий её завод? Про параметры энергии выше уже сказали.
О "Заводах Коломойского":
- Процесс "приватизации" ликвидировал все конкурирующие производства.
- Беня не пострадает - товары он будет завозить из-вне, а Вы так же покупать.
- Он "застрахован", на крайняк вырежет заводы на металлолом и продаст, но сколько тысячь населения окажется "у розбитого корыта"?
- Правильно тогда говорить, заканчиваем процесс "накопления капитала"? Пора работать? В обратку восстанавливаем госсобственность (реприватизацию по причине не выполнения обязательств инвестором)?
Или как по иному: Кто работает, тот ест. Кто ворует - тот сидит?