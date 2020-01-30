Що читачі Finance.ua думають про єдину ціну на...

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RomanTik написав:Конрад Карлович, а давайте исходить от качества услуги? Как часто отключают электроэнергию у заводов Коломойского? А у меня пару раз в месяц стабильно на несколько часов. Так почему я должен платить за услугу, которая в любой момент может пропасть, такую же цену как и стабильно получающий её завод? Про параметры энергии выше уже сказали.
О "Заводах Коломойского": - Процесс "приватизации" ликвидировал все конкурирующие производства. - Беня не пострадает - товары он будет завозить из-вне, а Вы так же покупать. - Он "застрахован", на крайняк вырежет заводы на металлолом и продаст, но сколько тысячь населения окажется "у розбитого корыта"?
- Правильно тогда говорить, заканчиваем процесс "накопления капитала"? Пора работать? В обратку восстанавливаем госсобственность (реприватизацию по причине не выполнения обязательств инвестором)?
Или как по иному: Кто работает, тот ест. Кто ворует - тот сидит?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lestat написав:рынка как не было так и нет... совок
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
От таке враження - насправді це не враження - а так і відбувається - цілеспрямовано підгодовують приватну енергетику і вбивають державну . Причому чи буде хтось цю електрику купувати - взагалі не цікавить нікого - бо а куди ж ти подінешся . Все більше і більше риторика Кудрявого набуває актуальності . Єдине що - діагноз є - але лікування якось ніхто не пропонує . Максимум - кудись втекти ...
Puente написав:От таке враження - насправді це не враження - а так і відбувається - цілеспрямовано підгодовують приватну енергетику і вбивають державну . Причому чи буде хтось цю електрику купувати - взагалі не цікавить нікого - бо а куди ж ти подінешся . Все більше і більше риторика Кудрявого набуває актуальності . Єдине що - діагноз є - але лікування якось ніхто не пропонує . Максимум - кудись втекти ...
да рецептов для лікування полно, они всем известны, да кто ж их использовать будет, если вместо дипломированных докторов с практикой, лікуванням занимаются шарлатаны.
Puente написав:От таке враження - насправді це не враження - а так і відбувається - цілеспрямовано підгодовують приватну енергетику і вбивають державну . Причому чи буде хтось цю електрику купувати - взагалі не цікавить нікого - бо а куди ж ти подінешся . Все більше і більше риторика Кудрявого набуває актуальності . Єдине що - діагноз є - але лікування якось ніхто не пропонує . Максимум - кудись втекти ...
да рецептов для лікування полно, они всем известны, да кто ж их использовать будет, если вместо дипломированных докторов с практикой, лікуванням занимаются шарлатаны.
Не сочтите за грубость, но: Сегодняшняя ситуация с "Слугами" выглядит, словно паства "Посольства божьего", с Аделаджей, что "играет на пианино". - Чем дальше в лес, тем больше дров. - И в то же время, правильные шаги по экономической декриминализации экономики - рассыпаются ...
Я вижу куда страшнее, просто до Вас это ещё не дошло... - и выхода, кроме как выезжать нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Нет - задача нацарювать до неприличия, а за тем втекти. Ибо жить здесь стало "проблемно". Выход: загнать их в эти условия?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.