Про це йдеться на сайті МВС.
Дивися повний текст Втрачене посвідчення водія відтепер можна відновити онлайн (інфографіка).
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:40
Втрачене посвідчення водія відтепер можна відновити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Втрачене посвідчення водія відтепер можна відновити онлайн (інфографіка).
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:40
"справка с полиции и медицинской справки формы 083/о"
Ога. Не выходя из дома "за 2 минуты" и забрать
Медсправка для замены действующего удостоверения. Зачем?
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:46
Re: Втрачене посвідчення водія відтепер можна відновити...
Хотели как лучше,а получится где-то так.
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