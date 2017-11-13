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Втрачене посвідчення водія
відтепер можна відновити...

Втрачене посвідчення водія відтепер можна відновити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:40

Втрачене посвідчення водія відтепер можна відновити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті МВС.

Дивися повний текст Втрачене посвідчення водія відтепер можна відновити онлайн (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:40

"справка с полиции и медицинской справки формы 083/о"

Ога. Не выходя из дома "за 2 минуты" и забрать 8)

Медсправка для замены действующего удостоверения. Зачем? :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:46

Re: Втрачене посвідчення водія відтепер можна відновити...

Хотели как лучше,а получится где-то так.https://youtu.be/d0zLuC68xvk
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:00

По-моему проще прийти сразу с указанными документами в сервисный центр, потратить в нём 30-40 мин. Сразу получить новые права и забыть на 30 лет об этой процедуре. Очень не уверен, что сканирование/фотографирование списка документов и выгрузка их в этот кабинет займут меньше времени. Ну может минут 5-7 сэкономит.
Ну а справку 083-если по-честному проходить, то минимум пол дня займёт. Ну и всё равно, хоть на 2 минуты, но в сервисный центр ехать надо. А доехать к нему-обратно, да по пробкам. Много шума из ничего.
DONALD
 
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