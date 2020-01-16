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Запуск 4G в Київському метрополітені в березні під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:59
Пропонуємо до обговорення:
Старт проекту запуску 4G-зв'язку в Київському метрополітені може бути відстрочено через затягування Київрадою прийняття рішення про встановлення плати за доступ до комунальної інфраструктури міста.
Дивися повний текст Запуск 4G в Київському метрополітені в березні під загрозою зриву - \"Київстар\"
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