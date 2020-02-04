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Дубілет прокоментував
звинувачення у фальсифікації...

Дубілет прокоментував звинувачення у фальсифікації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:19

Дубілет прокоментував звинувачення у фальсифікації...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в середу, 6 лютого, прокоментував інформацію про нібито фальсифікації урядом електронної перепису.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:19

лучше бы выложил точную методику мол мы спросили у таких то операторов моб связи такую то информацию так то ее структурировали и так далее и тому подобное ... на каком юр основании между делом операторы должны отвечать на сей запрос ? с какой стати ?
yama
 
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