Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в середу, 6 лютого, прокоментував інформацію про нібито фальсифікації урядом електронної перепису.
Дивися повний текст Дубілет прокоментував звинувачення у фальсифікації перепису населення.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 00:19
Дубілет прокоментував звинувачення у фальсифікації...
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Дивися повний текст Дубілет прокоментував звинувачення у фальсифікації перепису населення.
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:19
лучше бы выложил точную методику мол мы спросили у таких то операторов моб связи такую то информацию так то ее структурировали и так далее и тому подобное ... на каком юр основании между делом операторы должны отвечать на сей запрос ? с какой стати ?
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