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Кіберполіція викрила онлайн-казино
з місячним прибутком...

Кіберполіція викрила онлайн-казино з місячним прибутком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 01:26

Кіберполіція викрила онлайн-казино з місячним прибутком...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники кіберполіції викрили групу осіб, що прикриваючись законною діяльністю у сфері ІТ-розробок, організовували онлайн-казино.

Дивися повний текст Кіберполіція викрила онлайн-казино з місячним прибутком в $1 млн.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 01:26

Казино.
Разкрыли АПГ.
Предатвратили непаправимые убытги государству.
Из разряда: захват и выкрадення детей в киевском незаконном детском саду.

А последнее фото - это чо вообще было, шутка такая? :mrgreen:
Интерполируя эту новость с вот этой https://news.finance.ua/ru/news/-/46473 ... terom-foto , представляю как будут "работать" эти "деятели" в будущем: "вилучили 54 системних блоки та 27 ноутбуків" :roll:

Категория: Юмор - ждет.
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