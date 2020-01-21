Співробітники кіберполіції викрили групу осіб, що прикриваючись законною діяльністю у сфері ІТ-розробок, організовували онлайн-казино.
Дивися повний текст Кіберполіція викрила онлайн-казино з місячним прибутком в $1 млн.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 01:26
Кіберполіція викрила онлайн-казино з місячним прибутком...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кіберполіція викрила онлайн-казино з місячним прибутком в $1 млн.
Додано: Чет 06 лют, 2020 01:26
Казино.
Разкрыли АПГ.
Предатвратили непаправимые убытги государству.
Из разряда: захват и выкрадення детей в киевском незаконном детском саду.
А последнее фото - это чо вообще было, шутка такая?
Интерполируя эту новость с вот этой https://news.finance.ua/ru/news/-/46473 ... terom-foto , представляю как будут "работать" эти "деятели" в будущем: "вилучили 54 системних блоки та 27 ноутбуків"
Категория: Юмор - ждет.
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