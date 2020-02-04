За 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн.
Дивися повний текст В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації промислової продукції.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 08:36
В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації промислової продукції.
Додано: Чет 06 лют, 2020 08:36
Цілком логічно
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