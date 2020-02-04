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В Україні на 1,1% зменшилися
обсяги реалізації...

В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:36

В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації...

Пропонуємо до обговорення:
За 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн.

Дивися повний текст В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації промислової продукції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:36

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arturkamd
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