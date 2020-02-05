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В Україні на 1,1% зменшилися
обсяги реалізації...

В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації...
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:36

В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації...

Пропонуємо до обговорення:
За 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн.

Дивися повний текст В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації промислової продукції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:36

Цілком логічно
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arturkamd
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:04

За 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За 2019 рік вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 2,48 трлн грн, що на 1,1% менше, ніж за 2018 рік. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн.
Продукції добувної промисловості і розроблення кар’єрів за минулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), з яких за межі країни — на 98,95 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 81,90 млрд грн (на 13,2% більше); сирої нафти та природного газу — на 120,55 млрд грн (на 9,0% менше); металевих руд — на 156,89 млрд грн (на 8,3% більше).
Продукції переробної промисловості за 2019 рік було реалізовано на 1,60 трлн грн (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік), з яких за межі країни — на 549,39 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 530,30 млрд грн (на 5,1% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 395,01 млрд грн (на 14,8% менше); продукції машинобудування — на 187,62 млрд грн (на 3,0% більше).
Немного странно, что темпы роста учитываются в деньгах, забывая об инфляции. В РФ за 2019-ый показатели следующие (млн. рублей)
Объем отгруженных товаров собственного производства 68 872 000
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 43 568 950
Продукция машиностроения 8 078 064
https://www.gks.ru/enterprise_industrial
Или в гривнах 27 трлн, 17,1, 3,17 трлн. Т.е. общий объем промпроизводства на Украине составил всего 9,2% от российского, перерабатывающей промышленности 9,3%, машиностроения - 5,9%. 30 лет назад в РСФСР производилось промышленной продукции на 492 млрд. рублей, в УССР -на 157 млрд. (32%), причем доля обрабатывающей промышленности и машиностроения была еще выше
Волгарь
 
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