В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації...

Додано: Чет 06 лют, 2020 14:04

За 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн.

Продукції переробної промисловості за 2019 рік було реалізовано на 1,60

продукції машинобудування — на 187,62 млрд грн (на 3,0% більше).

Объем отгруженных товаров собственного производства 68 872 000

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 43 568 950

Продукция машиностроения 8 078 064

Про це повідомляє Державна служба статистики.За 2019 рік вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 2,48 трлн грн, що на 1,1% менше, ніж за 2018 рік. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн.Продукції добувної промисловості і розроблення кар’єрів за минулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), з яких за межі країни — на 98,95 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 81,90 млрд грн (на 13,2% більше); сирої нафти та природного газу — на 120,55 млрд грн (на 9,0% менше); металевих руд — на 156,89 млрд грн (на 8,3% більше).трлн грн (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік), з яких за межі країни — на 549,39 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 530,30 млрд грн (на 5,1% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 395,01 млрд грн (на 14,8% менше);Немного странно, что темпы роста учитываются в деньгах, забывая об инфляции. В РФ за 2019-ый показатели следующие (млн. рублей)Или в гривнах 27 трлн, 17,1, 3,17 трлн. Т.е. общий объем промпроизводства на Украине составил всего 9,2% от российского, перерабатывающей промышленности 9,3%, машиностроения - 5,9%. 30 лет назад в РСФСР производилось промышленной продукции на 492 млрд. рублей, в УССР -на 157 млрд. (32%), причем доля обрабатывающей промышленности и машиностроения была еще выше