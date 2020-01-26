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Держборг за два роки має
скоротитися до 43% щодо ВВП -...

Держборг за два роки має скоротитися до 43% щодо ВВП -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:06

Держборг за два роки має скоротитися до 43% щодо ВВП -...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві фінансів очікують, що граничний розмір державного боргу України відносно ВВП у 2020 році знизиться до 47,5%, а в 2022 році - до 43%.

Дивися повний текст Держборг за два роки має скоротитися до 43% щодо ВВП - Маркарова (інфграфіка).
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:07

должен, но не станет этого делать )
ruslan42212
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