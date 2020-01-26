У Міністерстві фінансів очікують, що граничний розмір державного боргу України відносно ВВП у 2020 році знизиться до 47,5%, а в 2022 році - до 43%.
Дивися повний текст Держборг за два роки має скоротитися до 43% щодо ВВП - Маркарова (інфграфіка).
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:06
Держборг за два роки має скоротитися до 43% щодо ВВП -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держборг за два роки має скоротитися до 43% щодо ВВП - Маркарова (інфграфіка).
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:19
А экономика должна вырасти на 40% за 5 лет? Или уже не должна?
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:08
Где они взяли 52????
Почти 200%. И еще в 2020м торги ОВГЗ каждый вторник миллиардными объемами.
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