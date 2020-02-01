Кабмін планує залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій та увійти у топову групу по індексу людського капіталу.
Дивися повний текст Милованов розповів, що планують робити для більш швидкого зростання ВВП.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:08
Милованов розповів, що планують робити для більш...
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Дивися повний текст Милованов розповів, що планують робити для більш швидкого зростання ВВП.
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:10
А ось Вам...почалось
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