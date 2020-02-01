RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Милованов розповів, що
планують робити для більш...

Милованов розповів, що планують робити для більш...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:08

Милованов розповів, що планують робити для більш...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій та увійти у топову групу по індексу людського капіталу.

Дивися повний текст Милованов розповів, що планують робити для більш швидкого зростання ВВП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93322
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:08

халва, халва
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 14.11.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:10

А ось Вам...почалось
https://censor.net.ua/blogs/3174060/tochka_vdlku
arturkamd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 08.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PasserBy і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто...
R2 » Нед 02 лют, 2020 10:08
9 462
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 11:46
dan15
Голова Держгеослужби розповів, як буде вирішуватися...
R2 » Суб 01 лют, 2020 11:55
1 146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 11:55
al_a_shurshun
Гончарук розповів про результати боротьби з незаконними АЗС
R2 » П'ят 31 січ, 2020 16:14
1 146
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 січ, 2020 16:14
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (881)
06.02.2020 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.