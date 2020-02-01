Кабмін планує залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій та увійти у топову групу по індексу людського капіталу.
Дивися повний текст Милованов розповів, що планують робити для більш швидкого зростання ВВП.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:08
Милованов розповів, що планують робити для більш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов розповів, що планують робити для більш швидкого зростання ВВП.
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:10
А ось Вам...почалось
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:49
Что интересно, уже официально не скрывают, что "Работать" никто не собирается.
Восстанавливать территориальную целостность - никто не собирается.
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Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 06 лют, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:52
без реформы судебной системы и гарантии на собственность - никаких существенных инвестиций вы не увидите.
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:34
Это Вы о "Государственных гарантиях исполнения судебных решений" 2011 год?
А Где были Вы, когда под ПФ г. Донецка летом 2011года митинговавших - за это убивали?
- Так это ещё не конечный результат пакращань - всё ещё впереди.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:39
Re: Милованов розповів, що планують робити для більш...
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