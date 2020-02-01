Милованов розповів, що планують робити для більш...

Додано: Чет 06 лют, 2020 14:49

Что интересно, уже официально не скрывают, что "Работать" никто не собирается.

Восстанавливать территориальную целостность - никто не собирается.

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Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 06 лют, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.