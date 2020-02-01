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Милованов розповів, що
планують робити для більш...

Милованов розповів, що планують робити для більш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:08

Милованов розповів, що планують робити для більш...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій та увійти у топову групу по індексу людського капіталу.

Дивися повний текст Милованов розповів, що планують робити для більш швидкого зростання ВВП.
R2
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халва, халва
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:10

А ось Вам...почалось
https://censor.net.ua/blogs/3174060/tochka_vdlku
arturkamd
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:36

шО і де почалось?
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:04

Забористое курево потребляют!
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:49

Что интересно, уже официально не скрывают, что "Работать" никто не собирается.
Восстанавливать территориальную целостность - никто не собирается.
...........................................................................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 06 лют, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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без реформы судебной системы и гарантии на собственность - никаких существенных инвестиций вы не увидите.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:34

  Конрад Карлович написав:без реформы судебной системы и гарантии на собственность - никаких существенных инвестиций вы не увидите.

Это Вы о "Государственных гарантиях исполнения судебных решений" 2011 год?

А Где были Вы, когда под ПФ г. Донецка летом 2011года митинговавших - за это убивали?
- Так это ещё не конечный результат пакращань - всё ещё впереди.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:39

Re: Милованов розповів, що планують робити для більш...

  Kudrjavuy написав:А Где были Вы, когда под ПФ г. Донецка летом 2011года митинговавших - за это убивали?

А Вы?
Конрад Карлович
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Они сказали, что посеяли рожь в лесу, но зачем-то выставили вокруг охрану. Теперь по лесу с треском и хрустом перемещается картофелекопалка, а эти деятели рассказывают про невиданные перспективы экспорта кетчупа.
При том, что мы знаем, что буряки они давно украли.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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