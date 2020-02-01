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Милованов розповів, що
планують робити для більш...

Милованов розповів, що планують робити для більш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:57

Примусово відібрати в пенсіонерів всіх собак. Продати їх і пустити гроші на погашення кредитів МВФ.
savchukas85
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