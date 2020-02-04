Кабмін запровадив експеримент із скасування необхідності для підрядників отримувати дозволи.
Дивися повний текст Дозволи на будівництво доріг скасовано: що це дасть.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:43
Дозволи на будівництво доріг скасовано: що це дасть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дозволи на будівництво доріг скасовано: що це дасть.
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:43
А откуда возьмутся эти "инженеры-консультанты" и каким образом будет контролироваться их деятельность и качество выполненных работ?
|