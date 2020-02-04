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Дозволи на будівництво доріг
скасовано: що це дасть

Дозволи на будівництво доріг скасовано: що це дасть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:43

Дозволи на будівництво доріг скасовано: що це дасть

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін запровадив експеримент із скасування необхідності для підрядників отримувати дозволи.

Дивися повний текст Дозволи на будівництво доріг скасовано: що це дасть.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:43

А откуда возьмутся эти "инженеры-консультанты" и каким образом будет контролироваться их деятельность и качество выполненных работ?
usmik
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