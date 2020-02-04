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Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з...
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи звернути увагу на роботу всіх незаконних нафтопереробних заводів, але спочатку пропонує надати можливість власникам таких НПЗ узаконити свій бізнес.
Дивися повний текст Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з виробництва бензину
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R2
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:46
Каково октановое число?
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sal
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:16
sal написав:
Каково октановое число?
Евро-8, естественно. Ханд мэйк, все-таки)))
Зелебобик, похоже не только диплом ВУЗа купил, но и школу прогуливал(((
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Cris
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:33
предлагаю не останавливаться на достигнутом и узаконить производства контрафактных лекарств.
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RomanTik
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:44
Cris написав: sal написав:
Каково октановое число?
Евро-8, естественно. Ханд мэйк, все-таки)))
Зелебобик, похоже не только диплом ВУЗа купил, но и школу прогуливал(((
Забавно... Один типа шутканул, второй типа посмеялся... Над чем?..
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_hunter
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:44
RomanTik написав:
предлагаю не останавливаться на достигнутом и узаконить производства контрафактных лекарств.
Дженерики? -- не, не слышал...
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_hunter
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:46
_hunter написав:
Один типа шутканул, второй типа посмеялся... Над чем?.
Правда, евро-8? и школу прогуливал?..
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sal
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