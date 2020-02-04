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Зеленський пропонує узаконити
нелегальні заводи з...

Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:46

Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи звернути увагу на роботу всіх незаконних нафтопереробних заводів, але спочатку пропонує надати можливість власникам таких НПЗ узаконити свій бізнес.

Дивися повний текст Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з виробництва бензину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:46

Каково октановое число?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:16

  sal написав:Каково октановое число?

Евро-8, естественно. Ханд мэйк, все-таки)))
Зелебобик, похоже не только диплом ВУЗа купил, но и школу прогуливал(((
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:33

предлагаю не останавливаться на достигнутом и узаконить производства контрафактных лекарств.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:44

  Cris написав:
  sal написав:Каково октановое число?

Евро-8, естественно. Ханд мэйк, все-таки)))
Зелебобик, похоже не только диплом ВУЗа купил, но и школу прогуливал(((

Забавно... Один типа шутканул, второй типа посмеялся... Над чем?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:44

  RomanTik написав:предлагаю не останавливаться на достигнутом и узаконить производства контрафактных лекарств.

Дженерики? -- не, не слышал...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:46

Re: забавы

  _hunter написав:Один типа шутканул, второй типа посмеялся... Над чем?.

Правда, евро-8? и школу прогуливал?..
sal
 
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