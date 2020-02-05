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Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:53
Конрад Карлович написав:
Отменить акциз на топливо мозгов не хватает...
При примерно половинной теневой экономике -- по другому -- никак.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:51
_hunter написав: RomanTik написав:
предлагаю не останавливаться на достигнутом и узаконить производства контрафактных лекарств.
Дженерики? -- не, не слышал...
Дженерік і контрафактні ліки - це абсолютно різні речі.
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