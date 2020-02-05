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Зеленський пропонує узаконити
нелегальні заводи з...

Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:53

  Конрад Карлович написав:Отменить акциз на топливо мозгов не хватает...

При примерно половинной теневой экономике -- по другому -- никак.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:51

  _hunter написав:
  RomanTik написав:предлагаю не останавливаться на достигнутом и узаконить производства контрафактных лекарств.

Дженерики? -- не, не слышал...

Дженерік і контрафактні ліки - це абсолютно різні речі.
NetSerpent
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