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Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:53
Конрад Карлович написав:
Отменить акциз на топливо мозгов не хватает...
При примерно половинной теневой экономике -- по другому -- никак.
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_hunter
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:51
_hunter написав: RomanTik написав:
предлагаю не останавливаться на достигнутом и узаконить производства контрафактных лекарств.
Дженерики? -- не, не слышал...
Дженерік і контрафактні ліки - це абсолютно різні речі.
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NetSerpent
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:59
Зачем тогда было укрспирт "приватизировать"?
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:07
NetSerpent написав: _hunter написав: RomanTik написав:
предлагаю не останавливаться на достигнутом и узаконить производства контрафактных лекарств.
Дженерики? -- не, не слышал...
Дженерік і контрафактні ліки - це абсолютно різні речі.
Разные. Но очевидно же, что человек вообще не в теме -- контрафакт (т.е. подделка) к "черным" НПЗ вообще никаким боком не лепятся...
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_hunter
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:05
_hunter, зато вы везде в теме и про газ и про дженерики и т.д. Вы случаем не состоите в партии "слуга народа" раз поддерживаете во всех темах их глупые и вредные законы?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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RomanTik
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:10
А в нас що, є такі?
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:16
RomanTik написав:_hunter
, зато вы везде в теме и про газ и про дженерики и т.д. Вы случаем не состоите в партии "слуга народа" раз поддерживаете во всех темах их глупые и вредные законы?
Хм... т.е. наличие образования -- это маркер для зачисления в ряды фанатов? -- это уже совсем за гранью...
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_hunter
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